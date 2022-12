Moukoko kommentiert Wechselspekulationen: «Echt traurig»

Dortmund (dpa)

Jungstar Youssoufa Moukoko hat auf die jüngsten Medienberichte über schleppende Vertragsgespräche mit Borussia Dortmund und einen möglichen Vereinswechsel reagiert. «Hallo, liebe Fans. Bitte glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht! Ich weiß, dass das alles mittlerweile Teil des Fußballgeschäfts ist, aber auch wenn ich noch jung bin, lasse ich mich in meiner Entscheidung über meine Zukunft nicht unter Druck setzen. So eine Lüge über mich werde ich nicht akzeptieren“», schrieb der 18 Jahre alte Fußball-Nationalspieler am Freitag auf Instagram.

Von dpa