«MS Wissenschaft» schippert durch NRW: Fünf Haltepunkte

Münster (dpa/lnw)

Die «MS Wissenschaft» macht auf ihrer Tour durch Deutschland ab Ende Juni fünfmal in Häfen in Nordrhein-Westfalen fest. Auftakt ist nach Angaben der Organisatoren am 30. Juni (bis 3.7.) in Münster. Dann folgen Aufenthalte des Ausstellungsschiffes in Lüdinghausen (4.-6.7.), Duisburg (8.-10.7.), Köln (12.-14.7.) und Bonn (20.-24.7.) Im Auftrag des Bundesforschungsministeriums zeigt die Schau, wie Wissenschaft von Astrophysik bis Zukunftsforschung eigentlich funktioniert. Das Angebot ist geeignet für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren.

Von dpa