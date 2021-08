Müllwagen fährt Fußgängerin an: 85-Jährige stirbt

Eine 85 Jahre alte Fußgängerin ist in Alfter im Rhein-Sieg-Kreis von einem Müllfahrzeug angefahren und tödlich verletzt worden. Die Frau erlag noch am Ort ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge kollidierte der 27-jährige Fahrer des Müllwagens am Mittwochvormittag mit der 85-Jährigen, als er nach rechts in eine Straße abbiegen wollte. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauerten zunächst an. Ein Sachverständiger soll dabei helfen, wie die Polizei weiter mitteilte.