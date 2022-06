Mütter in NRW sind bei Geburt des ersten Kindes immer älter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das durchschnittliche Alter von Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes ist in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Im Jahr 2021 lag es mit 30,4 Jahren um 0,3 Jahre höher als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Mittwoch mit. Im Vergleich zum Jahr 2010 (29 Jahre) waren junge Mütter im Schnitt knapp anderthalb Jahre älter. In den vergangenen zehn Jahren stieg das Durchschnittsalter von Frauen bei der ersten Geburt stetig an, wie aus der Statistik hervorgeht.

