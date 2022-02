Museum Folkwang: Steinmeier beim Festakt dabei

Essen (dpa/lnw)

Das Museum Folkwang in Essen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Ursprünglich vom Kunstsammler Karl Ernst Osthaus in Hagen gegründet, wanderte das Museum 1922 in die Ruhrmetropole. Zum Festakt am Samstag wird Bundespräsident Steinmeier als Schirmherr erwartet.

Von dpa