Museum zeigt Informatik-Mitmachschau

Paderborn (dpa/lnw)

Wie funktioniert eigentlich ein Computer? Eine Mitmach-Ausstellung im Paderborner Heinz Nixdorf Museums-Forum (HNF) will von diesem Samstag an Antworten geben. «Papierflieger und Gummitwist – Informatik zum Mitmachen» ist die Schau überschrieben. Sie hat 25 Stationen und richtet sich an Kinder ab neun Jahren, Familien und Erwachsene, wie das HNF am Freitag in Paderborn mitteilte. Bis zum 16. Oktober ist sie geöffnet.

Von dpa