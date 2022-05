«Mutig und entschlossen»: Wüst würdigt Karlspreisträgerinnen

Aachen (dpa)

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat den drei Bürgerrechtlerinnen aus Belarus gratuliert, die am heutigen Donnerstag den Internationalen Karlspreis bekommen sollen. Die Verleihung an Swetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikowa sei ein wichtiges Zeichen für Freiheit und Demokratie - besonders in Zeiten, in denen der Krieg nach Europa zurückgekehrt sei. «Mutig und entschlossen widersetzen sich die belarussischen Bürgerrechtlerinnen der brutalen Diktatur in Belarus», würdigte Wüst. «Friedlich und gewaltfrei haben sie eine demokratische Bewegung in Gang gesetzt, die das ganze Land erfasst hat und langfristig erfolgreich sein wird.»

Von dpa