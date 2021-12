Mutmaßlich rassistischer Angriff auf Schüler in Neuss

Neuss (dpa/lnw)

Eine Gruppe von Männern soll in Neuss einen Schüler auf dem Schulweg rassistisch beleidigt, angegriffen und leicht verletzt haben. Die Gruppe habe auf den 13-Jährigen eingetreten, nachdem dieser zu Boden gegangen sei, berichtete die Polizei in Neuss am Donnerstag. Der Vorfall habe sich am Dienstagmorgen ereignet.

Von dpa