Mutmaßliche Betrügerin lässt Seniorin auf Ei spucken

Soest (dpa/lnw)

Mit einer absurden Geschichte rund um Karma und ein Ei hat eine mutmaßliche Betrügerin eine 68-Jährige in Soest um Bargeld und Schmuck gebracht. Die Seniorin sei auf dem Parkplatz eines Geschäfts von einer Unbekannten angesprochen worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Diese habe ihr vermittelt, dass sie ein «schlechtes Karma» bei ihr spüre - es gebe allerdings etwas, das man dagegen tun könne. In der Folge wurde die 68-Jährige überredet, im Laden nochmals Eier zu kaufen.

Von dpa