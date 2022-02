Mutmaßliche Diebe von Autospiegelgläsern gefasst

Bielefeld (dpa/lnw)

Eine Serie von Diebstählen von Autospiegelgläsern in Bielefeld ist womöglich aufgeklärt. Die Polizei nahm am Mittwoch zwei 38 und 41 Jahre alte Männer auf einer Diebestour im Stadtteil Jöllenbeck fest. Das Duo soll für eine seit Wochen andauernde Serie mit mehr als 150 Einzeldiebstählen und einem Gesamtschaden im sechsstelligen Eurobereich verantwortlich sein. Die Männer seien in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von dpa