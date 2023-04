Mutmaßliche IS-Terroristin: Geständnis bei Prozessauftakt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein halbes Jahr nach ihrer Rückführung nach Deutschland ist am Dienstag eine Syrien-Rückkehrerin und mutmaßliche Terroristin aus Rheine vor Gericht gestellt worden. Die heute 30-jährige Deutsch-Kurdin soll sich 2014 mit ihrem Ehemann der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen haben, außerdem wird der zweifachen Mutter die Gefährdung ihrer Söhne vorgeworfen. Zum Prozessauftakt am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf räumte sie nahezu alle Anklagevorwürfe ein. Der Staatsschutz hatte ihr bereits im Vorfeld eine bewährungsfähige Strafe im Gegenzug für ein «umfassendes glaubhaftes Geständnis» in Aussicht gestellt.

Von dpa