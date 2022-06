Mutmaßlicher Serienbrandstifter festgenommen

Köln (dpa/lnw)

Zivilbeamte der Kölner Polizei haben einen mutmaßlichen Serienbrandstifter auf frischer Tat ertappt. Der 20-Jährige soll in verschiedenen Nächten in den Stadtteilen Wahn und Wahnheide mindestens acht geparkte Autos angezündet haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mit.

Von dpa