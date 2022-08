Mutter erstochen und Kopf abgetrennt: Sohn eingewiesen

Duisburg (dpa/lnw)

Nach der grausamen Tötung seiner Mutter ist ein Mann aus Mülheim an der Ruhr am Dienstag in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Laut Urteil hat der 36-Jährige am 1. Dezember 2021 mit einem Küchenmesser auf seine Mutter eingestochen. Anschließend hatte er den Kopf der 68-Jährigen abgetrennt und mit dem Unterteil eines Tisches zertrümmert.

Von dpa