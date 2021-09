Mutter mit Kissen erstickt: Drei Jahre Haft für Tochter

Bonn (dpa)

Weil sie ihre schwerkranke, bettlägerige Mutter (48) mit einem Kissen erstickt hat, ist am Dienstag in Bonn eine 22-Jährige zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Jugendschwurgericht der Stadt verurteilte die Frau aus Königswinter wegen gemeinschaftlichen Totschlags in einem minderschweren Fall. Ihre an der Tat beteiligte 16-jährige Freundin bekam eine zweijährige Jugendstrafe zur Bewährung.

Von dpa