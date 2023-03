Mutter nach versuchter Tötung ihrer Kinder eingewiesen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Weil sie versucht hat, ihre Kinder zu töten, muss eine 43 Jahre alte Mutter dauerhaft in eine geschlossene Psychiatrie. Das ordnete das Landgericht Düsseldorf am Mittwoch an. In dem sogenannten Sicherungsverfahren stand die Frau wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Zur Tatzeit war sie wegen einer schweren Psychose nicht schuldfähig.

Von dpa