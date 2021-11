Nach Absage 2020: Allerheiligenkirmes in Soest eröffnet

Soest (dpa/lnw)

Kirmes- und Karussellspaß mitten in der Altstadt: Trotz wieder steigender Corona-Zahlen ist in Soest die diesjährige Allerheiligenkirmes gestartet. Geimpfte, Genesene und Getestete können in den kommenden fünf Tagen die nach Veranstalterangaben größte Altstadtkirmes Europas besuchen. Nachdem das Volksfest im vergangenen Jahr wegen der Pandemie abgesagt worden war, öffneten die ersten Buden und Fahrgeschäfte an diesem Mittwochmittag wieder für Besucherinnen und Besucher.

Von dpa