Nach Banküberfall: Suche nach Täter mit Fotos und Belohnung

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Zwei Tage nach einem Überfall auf eine Sparkasse in Mönchengladbach hat die Polizei Fahndungsfotos des Tatverdächtigen veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann mit vorgehaltener Waffe in der linken Hand und halb abgenommener weißer FFP2-Maske am Schalter steht. Der Unbekannte erbeutete Geld in vierstellige Höhe, verstaute die Scheine in einem auffälligen blauen Stoffbeutel und flüchtete zu Fuß. Verletzt wurde niemand. Die Sparkasse hat für Hinweise zu seiner Ergreifung und zur Wiederbeschaffung der Beute eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

Von dpa