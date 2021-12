Nach Bescherung: «Drive-In-Entsorgung» für Geschenkpapier

Essen (dpa/lnw)

Bei der weihnachtlichen Bescherung fällt jedes Jahr tonnenweise Papiermüll an. In Essen können Bürgerinnen und Bürger von diesem Montag an ihr Geschenkpapier und Kartons an einer zusätzlichen «Drive-In-Entsorgungsstation» auf dem Parkplatz des Essener Fußball-Stadions an der Hafenstraße loswerden. Erfahrungsgemäß würden die in der Stadt verteilten Papiercontainer in den Tagen nach Weihnachten irgendwann überquellen, heißt es bei der Stadt.

Von dpa