Nach «Clan-Marathon» noch vier Menschen in Haft

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem sogenannten «24-Stunden-Marathon» gegen Clan-Kriminalität in Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben der Landesregierung noch vier Menschen in Haft. Infolge der Razzien am 12. und 13. März seien ursprünglich 45 Personen von Haftbefehlen oder Festnahmen betroffenen gewesen, sagte Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) am Mittwochabend im Düsseldorfer Landtag. Er beantwortete eine Anfrage der SPD-Opposition in Vertretung des corona-infizierten Justizministers.

Von dpa