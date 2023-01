Nach Corona-Tiefpunkt wieder mehr direkte Demokratie in NRW

Köln (dpa/lnw)

Nach einer Flaute in den ersten beiden Corona-Jahren verzeichnet der Verein «Mehr Demokratie» wieder «direktdemokratische Aufbruchstimmung» in Nordrhein-Westfalen. Während 2020 und 2021 nur über jeweils vier Bürgerentscheide abgestimmt worden sei, seien es im vergangenen Jahr zehn Fälle gewesen, bilanzierte Landesgeschäftsführer Achim Wölfel am Donnerstag in Köln. In diesem Jahr seien allein schon für die ersten drei Monate sechs Bürgerentscheide terminiert.

Von dpa