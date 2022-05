Nach dem Brand: Schimpansen im Zoo bekommen Außengehege

Krefeld (dpa/lnw)

Die Schimpansen Bally und Limbo, die den fatalen Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos überlebt haben, bekommen ein neues Außengehege. Ende Juli sollen die Bauarbeiten an dem rund 395. 000 Euro teuren Bereich fertig sein, sagte Zoodirektor Wolfgang Dreßen am Mittwoch. Das 48 Jahre alte Schimpansen-Weibchen und das 29 Jahre alte Männchen hatten das verheerende Feuer in der Nacht auf Neujahr 2020 weitgehend unversehrt überlebt. Sie sind seitdem in einem abgetrennten Bereich untergebracht, der von Besuchern nicht eingesehen werden kann. Tierschützer kritisieren die Haltung.

Von dpa