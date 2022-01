Nach EM-Einsatz: Zwei Coronafälle beim VfL Gummersbach

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Wie der Tabellenführer der 2. Handball-Bundesliga am Sonntag mitteilte, haben sich die beiden österreichischen Nationalspieler bei der EM mit dem Corona-Virus infiziert. Das ergaben die Testungen der Österreicher nach dem frühen Aus in der Gruppenphase. Beide Spieler befinden sich in Isolation und zeigen laut VfL «keine bis leichte Symptome».