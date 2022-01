Nach Flut: Viele Schäden an Schiene und Straße beseitigt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Rund ein halbes Jahr nach der Hochwasserkatastrophe sind viele Schäden an Straßen und Schienen repariert. An Autobahnen wurde der Großteil der Defekte laut einem Bericht an den Verkehrsausschuss des Landtags behoben. «Der Wiederaufbau ist in vollem Gange und an den meisten Stellen mittlerweile bereits vollständig abgeschlossen», heißt es im Bericht der Landesregierung an den Ausschuss. Im Westen von Köln sei ein Abschnitt der Autobahn A 1 zwischen Hürth und dem Autobahndreieck Erfttal in Richtung Dortmund noch gesperrt.

Von dpa