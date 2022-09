Nach Handgelenksbruch: Eggestein in Leverkusen einsatzfähig

Freiburg (dpa)

Zwei Wochen nach seinem Handgelenksbruch wird Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein wieder in den Kader des SC Freiburg zurückkehren. Womöglich steht er beim Auswärtsspiel der Badener in der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sogar in der Startelf.

Von dpa