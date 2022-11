Nach ICE-Brand: Bahnhof Flughafen Köln/Bonn wieder frei

Köln (dpa)

Nach dem Brand in einem ICE am Bahnhof des Flughafens Köln/Bonn sind alle Gleise nach einer mehrstündigen Sperrung wieder befahrbar. Die Einschränkungen wurden am Freitagmorgen gegen 1 Uhr aufgehoben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Nach Angaben der Feuerwehr Köln hatte ein Schaltschrank im Türbereich des hinteren Teils des Zuges gebrannt. «Das Feuer breitete sich daraufhin im Zugabteil aus. Der ICE befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Bahnsteig im Bahnhof Flughafen», teilte die Feuerwehr mit.

Von dpa