Nach Irrfahrt durch Innenstadt: In Psychiatrie eingewiesen

Münster (dpa/lnw)

Nach der Fahrt eines 37-Jährigen durch die abgesperrte Münsteraner Innenstadt ist der Mann laut Polizei in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Bei der Tour am Montagabend, die nach Angaben eines Polizeisprechers als Verkehrsunfall behandelt wird, waren drei Menschen leicht verletzt worden. Bereits am Abend hatte die Polizei mitgeteilt, dass es keine Hinweise für gezielte Verletzungen durch den Autofahrer gegeben habe. Der Mann war zum Teil hinter einem Streifenwagen durch den wegen des Weihnachtsmarkts vollen Innenstadtbereich gefahren. Unter den Leichtverletzten ist auch ein Sicherheitsbediensteter, der den 37-Jährigen an einer Sperrstelle stoppen wollte.

Von dpa