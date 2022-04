Nach Klingelstreich Kinder mit Fleischermesser bedroht

Die 12 bis 14 Jahre alten Kinder hätten am Samstag gegen 22 Uhr an mehreren Haustüren geklingelt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Hausbesitzer habe sie zunächst zu Fuß und dann sogar mit seinem Auto verfolgt. Die Kinder konnten sich den Angaben zufolge in einem Einfamilienhaus in Sicherheit bringen. Der 57-jährige Verfolger soll allein vor dem Haus stehend die Kinder mit einem Fleischermesser bedroht haben. Er sei dann zurückgefahren, bevor die Polizisten vor Ort eintrafen. Gegen den 57-Jährigen wird wegen Bedrohung ermittelt.