Nach Kollision mit Polizeiauto: Identität des Toten geklärt

Der tragische Vorfall geschah am Freitagabend bei Dunkelheit: Der Senior war auf der A46 bei Neuss gesehen worden. Zeugen riefen die Polizei, ein Streifenwagen fuhr los. Noch bei der Anfahrt zum vermuteten Standort des Fußgängers fuhr das Auto ihn um. Er starb trotz Wiederbelebungsversuchen an der Unfallstelle. Laut Polizei war der Streifenwagen nicht zu schnell unterwegs - in der Dunkelheit hätten die Beamten «keine Chance» gehabt, hatte ein Düsseldorfer Polizeisprecher am Samstag gesagt.