Nach Kritik: Neuhaus zurück in Gladbacher Startelf

Nationalspieler Florian Neuhaus kehrt bei Borussia Mönchengladbach in die Startelf zurück.

Gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am Samstag darf der 24-Jährige erstmal seit dem sechsten Spieltag wieder von Beginn an spielen. Erst in der vergangenen Woche hatte Neuhaus öffentlich mangelnde Rückendeckung und den Verlust seines Stammplatz beklagt. Zudem stehen Kapitän Lars Stindl und Patrick Hermann bei der Borussia wieder auf dem Platz, nachdem sie zuletzt gegen den FSV Mainz 05 Einwechselspieler waren. Bei den Gästen kehrt nach mehrwöchiger Verletzungspause Havard Nielsen zurück.