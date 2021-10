Nach langer Pause: Airbus A380 landet wieder in Düsseldorf

Auf dem Düsseldorfer Flughafen ist am Samstag erstmals seit mehr als eineinhalb Jahren wieder ein Airbus A380 gelandet. Das größte Passagierflugzeug der Welt hatte zuletzt im März 2020 den Airport angeflogen. Dann kam eine lange Corona-Pause. Die Maschine der Fluggesellschaft Emirates traf am Abend aus Dubai ein.

Von nun an will die Fluggesellschaft wieder regelmäßig mit dem A380 nach Düsseldorf fliegen. Der Riesenjet hatte am 1. Juli 2015 den Linienbetrieb zwischen dem drittgrößten deutschen Airport und Dubai aufgenommen.

Wegen der Einbrüche bei den Passagierzahlen in der Corona-Pandemie hatte die arabische Airline den Betrieb mit dem Airbus A380 auf dieser Strecke zwischenzeitlich eingestellt. In November will die Fluggesellschaft die letzten drei Flugzeuge dieses Typs entgegennehmen.