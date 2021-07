Nach Lastwagen-Brand: Rechter Fahrstreifen auf A45 gesperrt

Nach dem Brand eines Lastwagens war die Autobahn 45 bis spät in die Nacht teilweise gesperrt, weiterhin nicht befahrbar war am Morgen der rechte Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Er müsse zunächst auf Stabilität geprüft werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.

Der brennender Lastwagen hatte am Dienstagnachmittag zeitweise eine Vollsperrung der Autobahn 45 auf der Höhe Schwerte-Ergste nach sich gezogen. Dabei kam es zu kilometerlangen Staus. «Der Lkw hatte KEIN Gefahrgut geladen», twitterte die Polizei. «Die Lage vor Ort ist sicher.» Wegen der Hitze seien aber Reifen geplatzt. Weitere Umstände des Brands waren am Mittwochmorgen zunächst nicht bekannt.