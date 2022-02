Nach Messerattacke: Verdächtiger soll vor Haftrichter

Dortmund (dpa/lnw)

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen Mann (24) in Dortmund soll ein Tatverdächtiger (27) dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Opfer war am Mittwoch schwer verletzt im Stadtteil Lütgendortmund gefunden worden. Der Zustand des 24-Jährigen sei inzwischen stabil, teilten die Ermittler am Donnerstag mit.

Von dpa