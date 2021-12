Nach neuer Panne im Chempark: Unabhängige Untersuchungen

Leverkusen/Köln (dpa/lnw)

Nach einer erneuten Panne im Chempark Leverkusen will die Bezirksregierung in Köln die Staatsanwaltschaft einschalten. Es solle geprüft werden, ob der «Straftatbestand einer Schädigung des Gewässers» durch die Betreiberfirma Currenta erfüllt sei. Das Unternehmen hatte am Ersten Weihnachtstag eingeräumt, dass über einen Zeitraum von fünf Monaten etwa 14 Prozent des Inhalts eines defekten Abwassertanks mit einem Gemisch aus Abwasser, Löschwasser und Havarie-Abwasser ohne zusätzliche Aktivkohle-Filterung in die Kläranlage geflossen sei. Von dort gelangt das geklärte Abwasser in den Rhein.

Von dpa