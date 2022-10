Nach Polizeieinsatz gestorbener Mann war herzkrank

Dortmund (dpa)

Der nach einem Polizeieinsatz mit Taser-Verwendung in Dortmund gestorbene 44 Jahre alte Mann war schwer herzkrank. Das habe die Obduktion des Leichnams am Mittwoch ergeben, teilten die Dortmunder Staatsanwaltschaft und die ermittelnde Polizei Recklinghausen am Nachmittag mit.

Von dpa