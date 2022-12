Nach Polizeischüssen auf Auto: Suche nach Hinweisen

Dortmund (dpa/lnw)

Nach Schüssen der Polizei Dortmund auf ein Auto am ersten Weihnachtsfeiertag bitten die Polizei Recklinghausen und die Dortmunder Staatsanwaltschaft um Hinweise von Zeugen. Um Hintergründe und Hergang der Schussabgabe im Rahmen einer Kontrolle zu klären, könnten Feststellungen, Fotos und Videos rund um den Vorfall am frühen Sonntagmorgen hilfreich sein, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Freitag.

Von dpa