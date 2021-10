Nach Razzia: Kein Strontium aus Bundeswehr-Beständen

Berlin (dpa)

Das radioaktive Material, das bei einem in Nordrhein-Westfalen verhafteten Bundeswehroffizier entdeckt worden war, soll nicht aus Beständen der Bundeswehr stammen. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums versicherte am Montag in Berlin, «dass die Bundeswehr über keinerlei derartige Munition verfügt».

Von dpa