Nach Regen fällt Pumpe aus: Schwimmbecken laufen über

Heftiger Regen hat in einem Solinger Freibad offenbar die Technik beschädigt und mehrere Schwimmbecken überlaufen lassen. Eine neue Hebepumpe im Keller sei ausgefallen, so dass der Technikraum nun unter Wasser stehe, sagte eine Stadtsprecherin am Mittwoch. Die Pumpe bereite normalerweise das Regenwasser auf und war von den großen Wassermengen am Mittwochmittag womöglich überlastet, sagte die Sprecherin.

Zudem lief ein benachbarter Teich am Freibad über, das Wasser floss wiederum in die Schwimmbecken und brachte diese zum Überlaufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Mittwoch damit beschäftigt, den Keller und die Becken leerzupumpen.