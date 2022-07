Nach Schießerei am Altmarkt drei Verdächtige identifiziert

Duisburg (dpa/lnw)

Zwei Monate nach der Schießerei zwischen Rockern und Mitgliedern eines Clans in Duisburg mit mehreren Verletzten hat die Polizei drei Beteiligte identifiziert. Einen entsprechenden Bericht der «WAZ» bestätigte am Mittwoch ein Sprecher der Duisburger Staatsanwaltschaft. Die drei Männer seien aktuell nicht in Haft, die Ermittlungen liefen weiter, sagte er. Nähere Angaben zum Aufenthaltsort, zur Zugehörigkeit der möglichen Schützen zu einer der beiden Gruppen und allgemein zu den Hintergründen seien derzeit nicht möglich.

Von dpa