Nach Schüssen auf Auto: Drei Tatverdächtige festgenommen

Bonn (dpa/lnw)

Nach Schüssen auf das Auto eines 19-Jährigen in Bonn-Tannenbusch Ende Oktober hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. In den frühen Morgenstunden des Freitags durchsuchte die Polizei unterstützt von Spezialeinsatzkräften (SEK) in Köln und Bonn die Wohn- und Aufenthaltsorte der Männer im Alter von 22 bis 29 Jahren. Weil von einer Bewaffnung der Verdächtigen ausgegangen wurde, seien auch SEK-Beamte am Einsatz beteiligt gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Von dpa