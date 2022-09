Nach Sieg: Arminia mit Lockerheit gegen Top-Team Darmstadt

Bielefeld (dpa)

Nach dem erlösenden Sieg am vergangenen Spieltag will Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenzweiten aus Darmstadt mit neuer Lockerheit weiteres Selbstvertrauen gewinnen. «Wir konnten in dieser Woche anders arbeiten als in den letzten beiden Wochen. Es ist eine gute Stimmung und ein konzentriertes Arbeiten nach den vier Punkten zuletzt», sagte Arminia-Trainer Daniel Scherning am Freitag. Beim 4:1 gegen Eintracht Braunschweig hatte der Bundesliga-Absteiger am 6. Spieltag den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren.

Von dpa