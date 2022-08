Nach Sieg in Köln: Fehérvár-Coach setzte auf deutsche Bühne

Székesfehérvár (dpa)

Trotz des Hinspiel-Sieges gegen den 1. FC Köln in den Playoffs zur Conference League sieht der deutsche Trainer des FC Fehérvár den Fußball-Bundesligisten nach wie vor als Favorit aufs Weiterkommen. «Das wird weiterhin richtig schwierig», sagte Michael Boris dem Fachmagazin «Kicker» (Montag). Die Ungarn hatten am vergangenen Donnerstag 2:1 beim FC gewonnen. Der gebürtige Bottroper Boris bezeichnete dies als seinen «größten Sieg» und hofft nun auch auf Aufmerksamkeit in seiner Heimat.

Von dpa