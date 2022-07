Nach Spiel: Verdacht auf Muskelfaserriss bei Stindl

Freiburg (dpa)

Kapitän Lars Stindl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach droht für längere Zeit verletzt auszufallen. «Wir müssen das MRT abwarten, aber es sieht nach Muskelfaserriss aus», sagte Gladbachs neuer Trainer Daniel Farke nach dem 9:1-Sieg seiner Mannschaft in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen Oberligist SV Oberachern am Sonntag. Er gehe davon aus, dass Stindl «die eine oder andere Woche» fehlen wird, so Farke. Der 33-Jährige sei ein wichtiger Spieler und Ansprechpartner für ihn, so der Coach weiter. Die Verletzung sei ein «großer Wermutstropfen».

Von dpa