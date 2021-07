Nach Starkregen: Laschet besucht überflutetes Hagen

Nach dem extremen Starkregen mit Überschwemmungen und Hochwasser an vielen Orten in Nordrhein-Westfalen besucht Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag Hagen. Er wolle sich ein Bild von der besonders betroffenen Region machen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Er werde sich dazu zunächst mit dem Krisenstab und dem Oberbürgermeister der Stadt, Erik O. Schulz (parteilos) treffen.

Die Ruhrgebietsstadt mit rund 180.000 Einwohnern war nach den heftigen Regenfällen in der Nacht zum Mittwoch von Überflutungen besonders betroffen. Bäche traten über die Ufer, Wassermassen überfluteten Straßen und Keller. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.