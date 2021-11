Nach Streit mit Verletzten erneut größerer Polizeieinsatz

Dortmund (dpa/lnw)

Einen Tag nach einem bewaffneten Streit zweier Gruppen in Dortmund mit mehreren Verletzten hat die Polizei an gleicher Stelle erneut eingreifen müssen. 12 bis 14 aggressive Personen seien am Montag mit starker Polizeipräsenz auseinandergehalten worden, man habe Personalien festgestellt und Platzverweise ausgesprochen, schilderte eine Sprecherin am Montag. Am Sonntag waren zwei Gruppen aufeinander losgegangen. Bei dem Streit mit Schuss- und Stichwaffen waren mehrere Menschen verletzt worden, es gab Festnahmen.

Von dpa