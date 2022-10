Nach Sturm-Schäden: Städte können Gelder beantragen

Düsseldorf/Höxter/Lippstadt/Paderborn (dpa/lnw)

Knapp fünf Monate nach dem verheerenden Sturmtief in Nordrhein-Westfalen können die besonders betroffenen Städte Höxter, Lippstadt und Paderborn nun die Fördermittel des Landes für den Wiederaufbau beantragen. Das teilte das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung am Montag in Düsseldorf mit.

Von dpa