Nach Team-Schelte: Schalke-Trainer wieder versöhnlich

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Nach seiner heftigen Team-Schelte nach dem 1:2 in Düsseldorf hat Trainer Dimitrios Grammozis vom Fußball- Zweitligisten FC Schalke 04 wieder versöhnliche Töne angeschlagen. «Wir haben das Spiel am nächsten Tag mit deutlichen Worten in Richtung der Spieler aufgearbeitet. Mit diesem Montag, der sehr wichtig war, ist das Ding aber auch gegessen», sagte der Coach mit Blick auf das nächste West-Duell gegen den SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Von dpa