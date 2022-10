Nach Tod von Frau in Witten: Fahndung nach 63-Jährigem

Nach dem Tod einer Frau in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) fahndet die Polizei wegen des Verdachts des Totschlags nach einem 63-jährigen Mann.

Die 65-jährige Frau sei bereits am Montag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Obduktion ergab demnach deutliche Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Als dringend tatverdächtig gelte der 63-Jährige, der nun mit richterlichem Beschluss gesucht werde, hieß es. Zu den Hintergründen machten die Beamten zunächst keine weiteren Angaben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hat ein Fahndungsfoto veröffentlicht.