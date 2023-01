Nach Tötungsdelikt: Tatverdächtiger tot aufgefunden

Netphen/Siegen (dpa/lnw)

Der nach einem tödlichen Streit in Siegen geflüchtete Tatverdächtige ist tot. Ermittlungen hätten gezeigt, dass es sich bei einer am Sonntag in einem Wald bei Netphen gefundenen Leiche um den 60 Jahre alten mutmaßlichen Täter handelte, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Spaziergängerin hatte den Toten in einer Waldschneise entdeckt. Die Polizei ging am Montag nicht von einem Fremdverschulden aus, eine Obduktion soll Klarheit bringen.

Von dpa