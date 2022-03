Nach über zwei Jahren: BVB-Heimspiel ausverkauft

Dortmund (dpa)

Erstmals nach 763 Tagen bestreitet Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wieder ein Heimspiel im ausverkauften Stadion. Der Tabellenzweite teilte am Montag mit, dass für die Begegnung am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Vierten RB Leipzig sämtliche 81 365 Plätze vergeben sind. Über zwei Jahre waren die Zuschauerzahlen wegen der Corona-Pandemie in Deutschland beschränkt.

Von dpa