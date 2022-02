Nach Urteil: Land ändert Corona-Vorgaben für Sonnenstudios

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts gegen die 2G-plus-Regel in Sonnenstudios hat das Land Nordrhein-Westfalen seine Corona-Schutzverordnung entsprechend geändert. Sonnenstudios dürfen demnach nun von vollständig geimpften oder genesenen Personen - 2G-Regel - besucht werden, heißt es in der am Freitag veröffentlichten Fassung.

Von dpa